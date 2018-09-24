«Вашингтон» показал третий комплект формы, выполненный в стиле ретро

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» продемонстрировал третий комплект игровой формы на грядущий сезон. В данном комплектве команда проведёт 12 матчей регулярного чемпионата.



Форма выполнена в трёх цветах – красный, синий и белый. В центральной части оформлен логотип клуба и шесть звёзд. Комплект выполнен в ретро-стиле, в похожей форме клуб выступал до 1995 года.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» клуба.

Напомним, «Вашингтон» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. На пути к трофею игроки, руководимые Барри Тротцем, одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).