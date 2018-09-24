Титов: «Трактор» находится в психологической яме, но счёт сегодня не по игре

Главный тренер челябинского «Трактора» Герман Титов подвёл итоги разгромного поражения в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (0:5).



«Я считаю, что команда в какой-то психологической яме. В принципе, всё правильно делаем, но завершение атак хромает. Много моментов создаём, но не можем реализовать.



Считаю, что счёт не по игре, 0:5 — многовато. Мы создали хотя бы на два-три гола точно, но получилось так, как получилось. Через работу придётся выходить из той ситуации, в которую мы попали», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

Посмотреть видео с опасными моментами встречи можно на официальном сайте КХЛ.



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