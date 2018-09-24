Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин закончил седьмой матч подряд с положительным показателем полезности. Это лучший результат в сезоне КХЛ наравне с серией форварда «Автомобилиста» Франсиса Паре.



В матче с «Трактором» (5:0) Кадейкин отметился красивой заброшенной шайбой при игре в меньшинстве. На счету нападающего 6 очков (3+3) при показателе полезности «+7» в восьми матчах регулярного чемпионата.

Счёт был открыт во втором периоде встречи, форварды уфимцев Пётр Хохряков и Александр Кадейкин записали на свой счёт по голу в меньшинстве. В третьем периоде «Салават» забил ещё трижды, заброшенными шайбами сумели отметиться Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Антон Бурдасов. Сухой матч провёл голкипер гостей Юха Метсола.