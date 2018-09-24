Кучеров: у Волкова есть всё, чтобы заиграть в основном составе «Тампа-Бэй»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выразил надежду, что тренерский штаб сохранит молодого российского нападающего Александра Волкова в основном составе команды. Напомним, ранее о Волкове высоко отозвался другой лидер «молний», Стивен Стэмкос.



«Надеюсь, Волков останется. Отличный игрок, с невероятным хоккейным зрением. У него есть все навыки, чтобы играть в НХЛ. Всё зависит от него», — приводит слова Кучерова североамериканский журналист Джо Смит в своём «твиттере».



20-летний Волков в прошлом сезоне набрал 45 (23+22) очков в 75 матчах за «Сиракьюз» в регулярном чемпионате АХЛ. Также он провёл за «Кранч» 7 игр в плей-офф.



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