Хэкстол: хотим видеть Рубцова, больше владеющего шайбой у ворот соперника

Главный тренер клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Дэйв Хэкстол поделился мнением об игре молодого российского нападающего Германа Рубцова, выбранного в первом раунде драфта 2016 года. Хоккеист в грядущем сезоне будет выступать за фарм-клуб «Филадельфии» в АХЛ — «Лихай Вэлли Фантомс».



«Когда шайба у него на крюке, он хорошо видит поле. Он один из тех игроков, который достаточно габаритен и силен, чтобы удерживать ее в „спокойных“ зонах. Но мы бы хотели больше видеть его владеющим шайбой у чужих ворот. Это один из вызовов, который стоит перед ним», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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