«Сибирь» проиграла «Ак Барсу», потерпев 10-е поражение подряд

Казанский «Ак Барс» на домашней арене взял верх над новосибирской «Сибирью», одержав победу в матче со счётом 3:2. Новосибирский клуб проиграл десятый подряд матч со старта регулярного чемпионата, повторив антирекорд КХЛ, подопечные Зинэтулы Билялетдинова победили в третьей игре кряду.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иржи Секач, Алексей Потапов и Роб Клинхаммер. У новосибирского клуба точные броски в актив записали Шарль Бертран и Данил Романцев.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи «Ак Барс» — «Сибирь» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.