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«Сибирь» проиграла «Ак Барсу», потерпев 10-е поражение подряд

«Сибирь» проиграла «Ак Барсу», потерпев 10-е поражение подряд
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» на домашней арене взял верх над новосибирской «Сибирью», одержав победу в матче со счётом 3:2. Новосибирский клуб проиграл десятый подряд матч со старта регулярного чемпионата, повторив антирекорд КХЛ, подопечные Зинэтулы Билялетдинова победили в третьей игре кряду.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иржи Секач, Алексей Потапов и Роб Клинхаммер. У новосибирского клуба точные броски в актив записали Шарль Бертран и Данил Романцев.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2018, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 2
1:1, 1:1, 1:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Секач (Ландер, Азеведу) – 03:13 (5x5), 1:1 – Бертран (Морозов, Алексеев) – 06:31 (5x5), 2:1 – Потапов (Лукоянов) – 27:36 (5x5), 2:2 – Романцев – 32:29 (5x5), 3:2 – Клинкхаммер (Азеведу) – 42:57 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи «Ак Барс» — «Сибирь» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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