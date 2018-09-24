Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Московское «Динамо» дома уступило «Барысу», у Фрэттина — дубль

Московское «Динамо» дома уступило «Барысу», у Фрэттина — дубль
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение от астанинского «Барыса», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Подопечные Владимира Воробьёва проиграли три из пяти последних матчей.

Счёт открыла команда гостей, шайбу записал на свой счёт форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин. Илья Никулин быстро сравнял счёт, а в третьем периоде команды снова обменялись шайбами, их авторами стали Юусо Хиетанен и Кевин Даллман. Встреча добралась до овертайма, где гости победили благодаря второму голу Фрэттина.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2018, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2 : 3
0:0, 1:1, 1:1, 0:1
Барыс
Астана
0:1 – Фрэттин (Михайлис, Петерссон) – 22:44 (5x5), 1:1 – Никулин (Мозер, Закриссон) – 35:43 (5x4), 2:1 – Хиетанен (Койвисто) – 46:30 (5x4), 2:2 – Даллман (Боченски, Фрэттин) – 52:51 (5x4), 2:3 – Фрэттин (Михайлис) – 63:31 (5x4)

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент