Московское «Динамо» дома уступило «Барысу», у Фрэттина — дубль

Московское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение от астанинского «Барыса», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Подопечные Владимира Воробьёва проиграли три из пяти последних матчей.



Счёт открыла команда гостей, шайбу записал на свой счёт форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин. Илья Никулин быстро сравнял счёт, а в третьем периоде команды снова обменялись шайбами, их авторами стали Юусо Хиетанен и Кевин Даллман. Встреча добралась до овертайма, где гости победили благодаря второму голу Фрэттина.

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19