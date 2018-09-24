«Авангард» одержал волевую победу над «Амуром» в овертайме

В Балашихе «Авангард» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ. Подопечные Боба Хартли отыгрались со счёта 0:2 и продолжили удачную серию, выиграв четвёртый матч подряд. Хабаровский клуб проиграл вторую встречу кряду.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Илья Михеев, Коди Франсон, Денис Зернов и Сергей Широков. Среди подопечных Николая Борщевского точные броски в актив записали Томаш Филиппи, Игорь Руденков и Ян Коларж.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19