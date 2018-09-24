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«Авангард» одержал волевую победу над «Амуром» в овертайме

«Авангард» одержал волевую победу над «Амуром» в овертайме
Хоккей / КХЛ

В Балашихе «Авангард» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ. Подопечные Боба Хартли отыгрались со счёта 0:2 и продолжили удачную серию, выиграв четвёртый матч подряд. Хабаровский клуб проиграл вторую встречу кряду.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Илья Михеев, Коди Франсон, Денис Зернов и Сергей Широков. Среди подопечных Николая Борщевского точные броски в актив записали Томаш Филиппи, Игорь Руденков и Ян Коларж.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2018, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омская область
4 : 3
1:2, 1:1, 1:0, 1:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Филиппи (Зогорна) – 02:47 (5x5), 0:2 – Руденков (Турбин) – 14:30, 1:2 – Михеев (Широков) – 16:01 (5x5), 1:3 – Коларж (Железков, Руденков) – 31:34 (5x5), 2:3 – Франсон (Михеев, Медведев) – 39:59 (5x4), 3:3 – Зернов (Медведев) – 46:05 (5x4), 4:3 – Широков (Зернов) – 64:10 (3x3)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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