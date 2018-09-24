Метсола: приятно было не пропустить в Челябинске, защита очень помогла

Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал крупную победу в матче с челябинским «Трактором» (5:0), в которой он сумел оформить «сухарь».



«Провести все 60 минут и не пропустить всегда непросто. Сегодня защита играла очень близко у ворот и всячески мне помогала. Приятно было не пропустить, я делал все для этого.

Я поучаствовал в четвёртой шайбе как ассистент? Вообще, это не моя работа. Но круто, что отдал пас", — приводит слова вратаря официальная группа «Салавата Юлаева» в социальной сети «ВКонтакте».



Счёт был открыт во втором периоде, форварды уфимцев Пётр Хохряков и Александр Кадейкин записали на свой счёт по голу в меньшинстве. В третьем периоде «Салават» забил ещё трижды, заброшенными шайбами сумели отметиться Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Антон Бурдасов. «Сухой» матч провёл голкипер гостей Юха Метсола.