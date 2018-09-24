Матч московского «Динамо» посетили только 2763 человека — антирекорд сезона

Московское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение от астанинского «Барыса», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Матч в Москве посетили 2763 человека — это антирекорд нынешнего сезона. Напомним, подопечные Владимира Воробьёва проиграли три из пяти последних матчей.



Счёт открыла команда гостей, шайбу записал на свой счёт форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин. Илья Никулин быстро сравнял счёт, а в третьем периоде команды снова обменялись шайбами, их авторами стали Юусо Хиетанен и Кевин Даллман. Встреча добралась до овертайма, где гости победили благодаря второму голу Фрэттина.

Московское «Динамо» дома уступило «Барысу», у Фрэттина — дубль

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