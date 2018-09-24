Скабелка: очень глупые удаления у «Барыса», они ломают нам игру

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Доволен реакцией на прошлое поражение в Уфе. Сегодня на льду была другая команда, хотя дисциплина всё равно нас подводит. Эти удаления, глупые очень удаления, ломают игру. Тем не менее ребята отработали хорошо, думаю, мы заслужили эти два очка.



Три победы в овертаймах в четырёх последних матчах? Это разные матчи, не было такого, что мы где-то недодавили. В последних матчах всё время проигрывали, вытаскивали матчи. Важно, что ребята хотят сражаться за каждую шайбу, за каждое очко. Мы находимся в начале пути, команда формируется.



Сколько пропустил Валк? Не знаю, сколько пропустит. Надеюсь, в следующем матче выйдет. Повреждение у него есть», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» дома уступило «Барысу», у Фрэттина — дубль