Кагарлицкий: у «Динамо» нет оправданий, у игроков самые негативные эмоции

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги встречи с «Барысом» (2:3 ОТ).



«Сложно что-то говорить, опять проиграли. Однозначно должны были выигрывать, вели в счёте, как-то опять неудачно сыграли в меньшинстве. Нет у нас оправданий, очередное поражение, самые негативные эмоции.

Считаю, у нас было достаточно моментов для победы. Надо начинать забивать в равных составах, потому что забили два гола в большинстве, а в равных составах очень мало голов. Это небольшая проблема у нас. В целом, претензии к нападающим, будем работать над завершением атак.



Удаление Никулина в овертайме? Илья защищал вратаря, не знаю, как всё это трактуется. Сложно комментировать действия судей. Конечно, хотелось бы обоюдного удаления, но я не судья, не могу тут ничего объяснить. Илья делал всё правильно, защищал голкипера, поэтому это оправданное удаление.



Итоги домашней серии? Хотелось больше очков, потому что мы ставим высокие цели. Нельзя так играть, нужно брать больше очков в домашней серии. Всё зависит только от нас, отступать некуда, значит, будем брать больше на выезде. У нас тяжелая поездка, будем готовиться», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.