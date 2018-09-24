Билялетдинов: Зарипов будет отдыхать ещё, надеюсь, его хватит до конца сезона

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:2) и рассказал о ситуации с Данисом Зариповым.



«Думаю, Зарипов будет отдыхать больше одного матча. Возможно, будем давать ему ещё отдых. Мы приняли такое решение, совместное. Хватает ли Зарипова на сезон? Надеюсь, хватит.



Глухов бросался под шайбы? Михаил всегда был самоотверженным, надёжным игроком, он выполняет свою работу. Все не могут таким образом ложиться под шайбу, но есть ситуации, когда это необходимо, тогда нужно блокировать.



Две необязательные шайбы? Случается такое. Вот сейчас поговорим в раздевалке, и я узнаю, отчего это происходит», — приводит слова специалиста официальный сайт казанской команды.

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