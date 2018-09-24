Андриевский: «Сибирь» вышла сражаться, но не хватило силёнок и опыта

Главный тренер новосибирской «Сибири» Александр Андриевский поделился впечатлениями от проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (2:3).



«Мы сегодня вышли сражаться, считаю, выглядели неплохо, особенно в первые два периода. Здорово, что нам удавалось возвращаться в игру после пропущенных голов. К сожалению, в третьем периоде нам немножко не хватило силёнок и опыта игры именно с такими соперниками, как «Ак Барс». По большому счёту, в концовке игры соперник не дал нам ничего создать в зоне атаки, у нас уже ничего не получилось.



Слабые третьи периоды связаны с проблемами летней подготовки? Может быть, вы не знаете, меня летом не было в команде. Не хочу обсуждать коллег, как было и что, извините.



Как вылезти из ямы? Только через работу. Мы беседуем с игроками, стараемся искать в играх позитив, но не всегда это удаётся. Нужно только работать, другого пути нет. Не стоит опускать руки, нужно делать правильные выводы. Например, сегодня мы пропустили третий гол, и из этой ситуации нужно сделать вывод, чтобы больше не допускать таких ошибок. Сегодня в нашей игре было намного меньше удалений, чем в прежних. Потихоньку мы двигаемся вперёд, к сожалению, пока не получается выиграть», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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