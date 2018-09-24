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Подъяпольский: возвращение Гарипова не давит, у нас рабочая конкуренция

Подъяпольский: возвращение Гарипова не давит, у нас рабочая конкуренция
Хоккей / КХЛ

Вратарь казанского «Ак Барса» Владислав Подъяпольский поделился впечатлениями от выигранного матча с новосибирской «Сибирью» (3:2).

«Мы хорошо играли, удержали счёт в концовке, здорово, что выиграли. Первая пропущенная шайба? Там между коньком и штангой была небольшая щель, шайба попала туда. Будем работать. Надо посмотреть, ещё не видел ничего. Завтра будем разбирать игру с тренерами.

Давит ли скорое возвращение Гарипова? Нет, тренеры решат, кто будет играть, а кто – нет. Я работаю, это главное. У нас рабочая конкуренция, это нормально, везде она должна быть.

Мои 182 сантиметра — маленький рост для вратаря? Нет, тренеры решат, кто будет играть, а кто – нет. Я работаю, это главное. У нас рабочая конкуренция, это нормально, везде она должна быть», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.

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