Подъяпольский: возвращение Гарипова не давит, у нас рабочая конкуренция

Вратарь казанского «Ак Барса» Владислав Подъяпольский поделился впечатлениями от выигранного матча с новосибирской «Сибирью» (3:2).



«Мы хорошо играли, удержали счёт в концовке, здорово, что выиграли. Первая пропущенная шайба? Там между коньком и штангой была небольшая щель, шайба попала туда. Будем работать. Надо посмотреть, ещё не видел ничего. Завтра будем разбирать игру с тренерами.



Давит ли скорое возвращение Гарипова? Нет, тренеры решат, кто будет играть, а кто – нет. Я работаю, это главное. У нас рабочая конкуренция, это нормально, везде она должна быть.



Мои 182 сантиметра — маленький рост для вратаря? Нет, тренеры решат, кто будет играть, а кто – нет. Я работаю, это главное. У нас рабочая конкуренция, это нормально, везде она должна быть», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.

Хуже в КХЛ ещё не было. Когда закончится кошмар «Сибири»? «Витязь» тоже проигрывал 10 матчей подряд на старте, но набирал очки.