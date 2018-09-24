Лукоянов: тяжело играть с такими соперниками, как «Сибирь»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги встречи с новосибирской «Сибирью» (3:2).



«Думаю, был не самый зрелищный хоккей. Соперник старался бежать, бросать чаще по воротам. Они пытались сбивать нас с толку, им хотелось выиграть, поэтому они выходили с удвоенной энергией. Но наша команда выглядела достойно, хоть и не без ошибок. Мы хорошо подготовились и добились результата. Это самое главное.

Все играют в разный хоккей, у каждой команды своя стратегия. С такими командами, как «Сибирь», тяжеловато играть. Хорошо, что мы не оступились, думаю, мы победили заслуженно.



Победная серия? Мы об этом не думаем, идем от игры к игре. Хорошо, что эта серия продолжается. Мы работаем над ошибками. С каждым матчем получается все лучше и лучше. Не совсем, конечно, все гладко. Но можно хорошо играть, но не добиваться успеха. Думаю, мы прилично выглядим. Самое главное, добиваемся результата», — цитирует Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».