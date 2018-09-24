Борщевский: матч можно занести в актив, я увидел у «Амура» команду

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:4 ОТ).



«Как мы и предполагали, игра получилась очень напряженной. Нам противостоял сильный соперник, мы это предвидели и очень серьезно готовились. Вели в счете, но нас подвели удаления – „Авангард“ реализовал свое большинство. В конце третьего периода и в начале овертайма у нас были хорошие моменты, чтобы забить гол, – не получилось, а соперник в дополнительное время использовал свой шанс, забросил шайбу и победил. Но в целом ребята сегодня молодцы: отдавались игре, играли самоотверженно, выкладывались на сто процентов. Этот матч можно занести в актив, я увидел сегодня команду.



Позволили сопернику сделать 57 бросков в створ? Нельзя сказать, что мы позволяли. Как уже сказал, нам противостоял очень сильный соперник, они находятся вверху турнирной таблицы, очень хорошо катаются, играют дома. Мы это предвидели и говорили ребятам, чтобы они старались как можно больше бросков блокировать, помогать вратарю», — цитирует тренера официальный сайт «Авангарда».