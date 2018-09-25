«Даллас» обыграл «Миннесоту», у Радулова и Гурьянова по передаче

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Даллас Старз» дома одержал победу над «Миннесотой Уайлд» — 5:3. В составе хозяев Джейми Бенн оформил дубль, по голу на счету Блейка Комо, Роопе Хинтца и Эсы Линделля. Антон Худобин отразил 27 бросков из 30 по своим воротам. Нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов сделали по одной голевой передаче, также у Александра показатель полезности «+2». Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился. В составе «дикарей» голы на счету Мэтта Рида, Кайла Рау и Йоэля Эрикссона Эк.

В параллельном матче «Виннипег» в овертайме оказался сильнее «Калгари» со счётом 5:4 благодаря дублям Николая Элерса и Сами Нику. «Огоньки» вели 2:0, но затем пропустили четыре шайбы. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 16 минут 41 секунду и заработал показатель полезности «-1».



НХЛ. Предсезонные матчи

«Даллас» — «Миннесота» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

«Калгари» — «Виннипег» 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1).