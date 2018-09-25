«Колорадо» обыграл «Вегас», у Каменева – гол

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Вегас Голден Найтс» на домашнем стадионе уступил «Колорадо Эвеланш» — 3:5. В составе «лавин» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владислав Каменев, он провёл на льду 14 минут 36 секунд. Защитник Сергей Бойков закончил встречу с показателем полезности «-2». Бывший голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз отразил 29 бросков из 32.

В параллельном матче «Анахайм Дакс» обыграл «Аризону Койотс» со счётом 4:2. Российский защитник «койотов» Иван Любушкин провёл на льду 20 минут 59 секунд и заработал показатель полезности «-1».

В другом матче «Лос-Анджелес Кингз» одержал уверенную победу над «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:1. Илья Ковальчук, как и Николай Голдобин, заработал показатель полезности «-1».

НХЛ. Предсезонные матчи

«Вегас» — «Колорадо» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

«Анахайм» — «Аризона» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).