Клинкхаммер: Сибири» было нечего терять, хуже их ситуация уже не будет

Нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер поделился впечатлениями от выигранного матча с новосибирской «Сибирью» (3:2).

«Тяжёлая игра, но это было ожидаемо. Ещё утром я сказал себе, что ненавижу такие матчи. «Сибири» уже нечего было терять, хуже их ситуация уже не будет, поэтому они вышли и делали все для победы. И нам было непросто, мы отдали все силы. У нас не всё получалось по ходу матча, но мы бились, сражались и добились результата.

У меня была травма верхней части тела. Рад вернуться, я ненавижу сидеть вне игры, хочу играть всегда. Чувствую себя сейчас на сто процентов. Мой гол? Азеведу сделал классный пас. Думаю, вратарь ждал броска от Джастина и купился на его движение», — цитирует Клинкхаммера официальный сайт клуба.