«Вегас» заключил контракт с Ши Теодором на семь лет и $ 36,4 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» продлил контракт с канадским защитником Ши Теодором, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на семь сезонов со средней зарплатой в $ 5,2 млн за год. Таким образом, общая сумма контракта составляет $ 36,4 млн.

В минувшем сезоне 23-летний уроженец Лэнгли принял участие в 61 матче регулярного чемпионата и набрал 29 (6+23) очков при показателе полезности «+14». В 20 матчах плей-офф Ши отметился 3 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами при полезности «+2». Всего за три сезона в НХЛ Теодор провёл 154 матча и набрал 64 (16+48) баллов.

Таким образом, без контрактов на данный момент остаются два ограниченно свободных агента: форварды Ник Ричи («Анахайм Дакс») и Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»).