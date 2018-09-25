«Айлендерс» заключили полноценный контракт с финалистом Кубка Стэнли Сбисой

«Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с защитником Лукой Сбисой, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 28-летним швейцарцем рассчитано на один год. По данным инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, зарплата игрока составит $ 1,5 млн. Ранее он находился на просмотровом соглашении.

28-летний швейцарец в минувшем сезоне выступал за «Вегас Голден Найтс», в составе которого дошёл до финала Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате он провёл 30 матчей и набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности «+8» и среднем игровом времени 19 минут 29 секунд. В плей-офф отметился 4 (0+4) очками в 12 матчах. Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 3,6 млн.



За карьеру в НХЛ Сбиса поиграл за «Филадельфию Флайерз», «Анахайм Дакс» и «Ванкувер Кэнакс». В общей сложности Сбиса провёл 527 матчей, забросив 19 шайб и сделав 91 результативную передачу при показателе полезности «-24».