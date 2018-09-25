Постма: ничего не знаю о КХЛ, но я стараюсь и учусь так быстро, как могу

Защитник казанского «Ак Барса» Пол Постма поделился впечатлениями от выигранного матча с новосибирской «Сибирью» (3:2).

«Хорошая игра, мы играли неплохо, лучше гораздо, чем в прошлых матчах. Не идеально, но есть позитивные моменты. Думаю, мы можем и должны играть ещё лучше, чтобы побеждать регулярно. Соперник нанёс только три броска в третьем периоде? Я думаю, они старались, но мы хотели выиграть. А если хочешь выиграть, то нужно хорошо играть в защите. Мы собрались, это важная часть игры для нас – не давать сопернику бросать из хороших позиций. Три броска – хорошая работа для нас, но мы можем ещё лучше.

Знаю ли я кого-нибудь из состава соперника? Нет, вообще никого, ни одного игрока. Они не так хорошо играют сейчас, но в «Сибири» есть неплохие игроки. Мы готовимся и настраиваемся на каждую игру одинаково, вне зависимости от соперника, каждый матч стараемся довести до победы. Сегодня мы играли достаточно хорошо для победы, поэтому и победили.

Могу ли я что-нибудь сказать о «Куньлуне»? Нет, я ничего пока не знаю об этой лиге. Но я стараюсь и учусь так быстро, как могу», — цитирует Постму «Спорт Бизнес Online».