«Локомотив» внёс голкипера Александра Салака в список травмированных, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Чешский голкипер не сможет помочь команде Дмитрия Квартальнова до 4 октября.

Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

В этом сезоне 31-летний вратарь одержал пять побед в шести матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за матч 1,67 шайбы и отражая 93,9% бросков. Однажды Александр сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

Сегодня, 25 сентября, «Локомотив» начинает выездную серию матчем с «Автомобилистом». Начало встречи — в 17:00 мск. Также в этой поездке ярославский клуб встретится с «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».