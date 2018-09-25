Широков: «Авангард» гнул свою линию, никто не тянул одеяло на себя

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (4:3 ОТ).

«Не всегда количество переходит в качество. Видимо, плохо закрывали вратаря, не очень опасные моменты были. Сложно нашим вратарям было, потому что мы практически всю игру провели в чужой зоне. Жаль, что пропустили контратаки, там был необязательный бросок со вбрасывания. Ребят можно только поблагодарить за такую игру. Такие матчи бывают, здорово, что выиграли. Команда билась до конца, гнула свою линию, никто на себя одеяло не тянул. Играли в командный хоккей, нашу игру, то, что от нас требуют, и здорово, что всё получилось!

Гол в конце второго периода придал сил? Конечно, когда забиваешь в конце игрового отрезка, за секунду до сирены — это всегда здорово, это придало нам эмоций. И мы уже знали, что в третьем периоде забьём, старались атаковать и бросать.

Поддержка болельщиков? Спасибо им! Я постоянно говорю, нам очень приятно, что они приходят. Спасибо и омским болельщикам, надеюсь и уверен, что в Омске нас смотрит много народа. Хочу передать всем привет и сказать спасибо за поддержку. Мы чувствуем её, хоть мы и не рядом. Вы с нами, мы играем для вас, надеюсь, сможем сыграть на открытом воздухе в Омске! Будем готовиться и ждём всех и в Балашихе, и на выездных матчах.

Самочувствие? Всё хорошо, была хорошая «предсезонка». Силы есть. По возможности тренируемся, тренерский штаб грамотно распределяет нагрузку. Всё нормально, будем готовиться дальше, ведь впереди тяжёлая выездная серия. Матч со СКА? Будет очередная игра. Будем показывать свой хоккей, стараться делать свое дело, а там как будет — так будет. Это хороший соперник, тяжёлый соперник. Там много мастеровитых игроков. Будем стараться навязать свою игру», — цитирует Широкова официальный сайт клуба.