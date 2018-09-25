Бэбкок — об Ожиганове: я вижу большого, большого человека

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился впечатлениями об игре российского защитника Игоря Ожиганова.

«Что я думаю об Ожиганове? Я вижу большого, большого человека. Я думаю, что он хороший игрок. Хорошо владеет клюшкой. Не опускает голову, отлично пасует, хороший бросок. Мы продолжим за ним следить и пока не будем загадывать. Когда придёт время, тогда и примем решение», — охарактеризовал Бэбкок шансы Ожиганова попасть в основной состав «Торонто» на старте регулярного чемпионата.

Стоит добавить, что конкуренты Ожиганова за место в составе — защитники Коннор Кэррик и Джастин Холл — при отправке их в фарм-клуб должны будут пройти через драфт отказов. Россиянина же, согласно правилам, можно будет отправить в АХЛ напрямую без прохождения процедуры уэйвера.