Куинн — о бэкапе Лундквиста: многое определят последние две игры «предсезонки»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал ситуацию с вратарской бригадой «синерубашечников». На данный момент на место резервного голкипера претендуют Александр Георгиев, Дастин Токарски и Марек Мазанец. Статус 36-летнего Хенрика Лундквиста как основного вратаря команды не обсуждается.

«Сколько матчей сыграет Хенрик в регулярном сезоне? Мы говорили с ним на эту тему. Он сказал, что не хочет называть точного количества игр, на что я ему ответил, что тоже не хочу этого делать. Мы одинаково смотрим на этот вопрос. Мы собираемся идти матч за матчем, смотреть за ситуацией, смотреть как играет второй вратарь. Может быть, я хочу, чтобы он отыграл пару игр. Много вариантов существует.

Кто начнёт сезон бэкапом Хенрика? Думаю, что последние две игры «предсезонки» многое определят», — цитирует Куинна New York Post.