Игорь Макаров и Вячеслав Кулёмин пройдут просмотр в московском «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» подпишет просмотровые контракты с нападающими Игорем Макаровым и Вячеславом Кулёминым. В случае успешного прохождения просмотра с хоккеистами будут заключены полноценные соглашения.

В минувшем сезоне Макаров выступал за «Салават Юлаев». Он сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 12 играх плей-офф отметился 3 (1+2) баллами. Макаров перешёл в «Салават Юлаев» в 2016 году и провёл 94 игры в составе уфимского клуба, в которых набрал 30 (13+17) баллов. Ранее 30-летний хоккеист уже выступал в составе «Динамо». Также в КХЛ он играл в составе СКА, «Нефтехимика» и ЦСКА. В общей сложности нападающий принял участие в 447 матчах, забросил 69 шайб и сделал 77 результативных передач.

28-летний Кулёмин последние пять сезонов защищал цвета «Торпедо». В минувшем сезоне Вячеслав сыграл 21 матч в регулярном чемпионате и забросил 1 шайбу. В плей-офф участия не принимал. За карьеру в КХЛ Кулёмин также выступал за ЦСКА и «Витязь». В общей сложности опытный форвард сыграл 397 матчей и набрал 99 (38+61) очков при полезности «+3».