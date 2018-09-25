Нападающий Николай Кулёмин внесён в список травмированных до 20 октября

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин, сломавший руку в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи», внесён в список травмированных до 20 октября, сообщает пресс-служба лиги.

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В нынешнем сезоне Николай провёл восемь матчей в «регулярке», записав на свой счёт одну заброшенную шайбу и три результативные передачи при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени.



Кулёмин проводит первый сезон в составе «Магнитки» после возвращения из Национальной хоккейной лиги. Форвард защищал цвета клуба из Магнитогорска с 2005 по 2008 год, а также в сезоне-2012/13. Кроме того, он выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».