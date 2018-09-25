«Эдмонтон» отказался от услуг Апшолла, «Флорида» отпустила из клуба Летестю

«Эдмонтон Ойлерз» не стал предлагать контракт форварду Скотти Апшоллу, находившемуся в клубе на просмотре. Перспективы 34-летнего игрока в «Ойлерз» поставил под сомнение медосмотр, выявивший у игрока проблемы с коленом.

Апшолл был выбран в 2002 году клубом «Нэшвилл Предаторз» под общим шестым номером драфта. 15 февраля 2007 года был обменян в «Филадельфию Флайерз». С 2009 по 2011 год выступал за «Финикс Койотис», с 2015 года – за «Сент-Луис Блюз».

В минувшем сезоне Апшолл принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросил семь шайб и сделал 12 результативных передач при показателе полезности «-1». Также Скотти набрал 46 минут штрафного времени. Всего на его счету 285 (138+147) очков в 759 матчах «регулярки» НХЛ и 13 (5+8) в 54 встречах плей-офф.

«Флорида Пантерз» не стал предлагать контракт форварду Марку Летестю, сообщается на официальном сайте клуба.

Минувший сезон уроженец Элк Пойнта начинал в составе «Эдмонтона», где в 60 матчах регулярного чемпионата набрал 19 (8+11) очков. В дедлайн Летестю был обменян в «Коламбус Блю Джекетс». В 20 играх «регулярки» опытный форвард забросил 1 шайбу и сделал 3 результативные передачи, а в 6 матчах плей-офф не сумел набрать ни одного балла.



За карьеру в НХЛ Марк также в течение трёх сезонов защищал цвета «Питтсбург Пингвинз». В общей сложности Летестю провёл 594 игры, забросил 99 шайб и сделал 126 результативных передач.