Кручинин: когда выбрали в «Локомотив», подумал, что это судьба

Нападающий СКА Алексей Кручинин вспомнил, как в 2011 году перешёл в ярославский «Локомотив» после трагедии, произошедшей с командой.

«Случилась ужасная трагедия… Погибли мои знакомые по сборной – Даниил Собченко, Юрий Урычев, с которыми мы тепло общались. С Урычевым часто переписывались… Когда выбрали в «Локомотив», подумал, что это судьба. Если выбрали – надо ехать без всяких мыслей о какой-то выгоде. Единственное, о чём договорились с руководством клуба — чтобы они отпустили, если не буду проходить в состав, когда команда вернётся в КХЛ.

Первая игра возрождённого клуба? По эмоциям это одна из самых ярких игр. Город скорбел. Собрали новый коллектив во главе с Петром Ильичом Воробьёвым. В тот сезон люди жили нашей командой. Мы, молодые ребята, вдохнули новую жизнь в Ярославль. Люди снова пришли на хоккей, поддерживали, болели за нас. Это были невероятные эмоции. Самый эмоционально сильный сезон», — сказал Кручинин в интервью журналу Overtime.