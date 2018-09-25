Президент «Барыса»: хотелось бы ещё укрепиться, Бойд бы нам помог

Президент хоккейного клуба «Барыс» Борис Иванищев рассказал об интересе к нападающему московского «Динамо» Дастину Бойду.



«Конечно, Бойд бы нам помог, но у него все еще действующий контракт с „Динамо“, поэтому пока мы ничего не можем сделать и сказать. Непонятно, поставят его в список отказов или не поставят, пока это вопрос преждевременный.



Игра Боченски и Петерссона? Видно, что Боченски прибавляет от игры к игре, набирает свои баллы. В команде его слушают, он капитан. Думаю, пользу он явно приносит. Что касается Андре Петерссона, то он мастер своего дела, опытный игрок. Пока только начало чемпионата. Думаю, он дальше ещё больше проявит себя.



Лавка у нас короткая, но мы надеемся на своих воспитанников. Из-за чемпионата мира, который будет у нас проходить, в команде всё равно будет играть больше наших хоккеистов. Конечно, хотелось бы ещё укрепиться, но пока нет конкретики», — цитирует функционера официальный сайт команды.

