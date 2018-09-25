Хоккеистки женских сборных США и Канады сыграли свадьбу

Капитан женской сборной США по хоккею Меган Дагган и экс-нападающая женской сборной Канады Джиллиан Эппс сыграли свадьбу.



31-летняя Дагган — обладатель одной золотой и двух серебряных медалей Олимпийских игр, семикратная чемпионка мира.



34-летняя Эппс — трёхкратный победитель Олимпийских игр, завершившая карьеру в 2014 году. Сейчас девушка работает помощником тренера в Бостонском колледже.



Стоит отметить, что хоккеистки играли между собой в финалах ОИ-2010 и ОИ-2014, дважды победительницей вышла Эппс.

Посмотреть фото со свадьбы хоккеисток также можно в официальном «инстаграме» Меган Дагган.

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