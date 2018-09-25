Госдума предложила принять в Сочи хоккейные турниры ОИ-2026

Член комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев сообщил, что Россия готова принять хоккейные турниры ОИ-2026 в Сочи. Если Турция получит право принимать Олимпийские игры 2026 года, власти города могут предложить провести часть соревнований в Сочи. Напомним, ранее в Сочи прошли Олимпийские игры 2014 года.



«Учитывая славные традиции России в хоккее, наша страна готова принять и хоккейные турниры.



«Россия и Турция, не имеющие общей границы по суше, граничат по морю, и в случае, если зимние Олимпийские игры в 2026 году состоятся и в Турции, и в России, в истории мирового спорта будет зафиксирован беспрецедентный случай», – приводит слова функционера «Р-Спорт».



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