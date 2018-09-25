Овечкин: «Вашингтон» планирует снова и снова выигрывать Кубок Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об ожиданиях от нового сезона и поделился эмоциями от рождения сына.



«Мой девиз к новому сезону — «Спина к спине, мы не собираемся уступать». Люди спрашивают нас: «Что будет дальше?». В любом случае, дальше будет именно это. «Вашингтон» планирует снова и снова становиться обладателями Кубка Стэнли. Считаю, ребята находятся в хорошей форме и готовы выигрывать. Каждый из нас с нетерпением ждет начала сезона, будем выкладываться полностью.



Когда мы узнали пол ребёнка? Мы хотели знать это заранее. Я очень счастлив, что у нас родился сын. Я был счастлив увидеть его на УЗИ, а когда Настя родила, я заплакал. Это самые яркие эмоции, которые я испытал в тот момент. Слёзы сами собой текли из глаз», — цитирует Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Всеми любимому Овечкину – 33! Шубская написала ему милое сообщение Впереди ещё много свершений.