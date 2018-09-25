«Куньлунь» с 2019 года начнёт играть домашние матчи в Пекине

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» будет выступать в Пекине с 3 января, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«Куньлунь Ред Стар» проинформировал КХЛ о том, что с 3 января 2019 года команда будет проводить домашние матчи на «Кадиллак Арене» в Пекине (бывший «Ле Спортс Центр»). Первым матчем станет встреча «драконов» с владивостокским «Адмиралом».



Напомним, большую часть прошлого сезона и начало чемпионата-2018/19 китайский коллектив провёл на арене в Шанхае. В десяти матчах текущего сезона «драконы» одержали только три победы, и сейчас занимают 11-ю строчку в Восточной конференции, имея на счету 7 очков.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

