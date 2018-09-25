Шумидуб: Лаланд сказал, что ему не нравится Мильчаков — того сразу убрали

Известный в прошлом белорусский голкипер, а ныне тренер вратарей «Гомеля» Александр Шумидуб рассказал, как вратарь Дмитрий Мильчаков покидал минское «Динамо».



«Был такой Ленер, который всем рассказывал, что его сын играет в НХЛ, а он его воспитал. На этом он построил себе тренерскую карьеру. Когда приехал в „Динамо“, Мезин плевался — не хотел делать его упражнения.У него было упражнение „лодка“ на гребном тренажере. Я никак не мог понять, в чем суть этой „лодки“. Поехал на нашу базу по гребле на байдарках и каноэ, зашел к тренеру, который работал с олимпийскими чемпионами, и он мне сказал: „Саша, вам это упражнение не нужно. Вы в статике работаете, на ногах. Ваша работа — “подрыв» со штангой. Вот и все. Это для рук нужно". В итоге Ленер раскритиковал Мезина, а 30-летнего Мильчакова назвал старым. Но ладно, это он сказал. Самое страшное, что это приняли – не знаю, в клубе или в сборной, — и Мильчаков для кого-то стал старым, а Мезин — ненужным. Нормально?



Мильчаков спокоен, надежен, обучен. Знаете, как его убрали из «Динамо»? Лаланд просто сказал, что Мильчаков ему не нравится. Все. А почему Брикун перестал играть за сборную? Он ведь нравился Льюису. Просто поведение одного человека было настолько вызывающим, что он едва не разобрался с ним в самолете. Спросите у ребят, пускай вам расскажут", — цитирует экс-игрока by.tribuna.com.