Вячеслав Кулёмин подписал контракт с московским «Динамо» до 8 октября

Стал известен срок, на который подписан пробный контракт нападающего Вячеслава Кулёмина с московским «Динамо», информирует официальный сайт КХЛ. Соглашение с 28-летним хоккеистом подписано до 8 октября.



Кулёмин последние пять сезонов защищал цвета «Торпедо». В прошлом сезоне Вячеслав сыграл 21 матч в регулярном чемпионате и забросил 1 шайбу. В плей-офф участия не принимал. За карьеру в КХЛ Кулёмин также выступал за ЦСКА и «Витязь». В общей сложности опытный форвард сыграл 397 матчей и набрал 99 (38+61) очков при полезности «+3».



Напомним, что «Чемпионат» ранее сообщил, что вместе с Кулёминым пробный контракт подписал форвард Игорь Макаров. Ранее 30-летний хоккеист уже выступал в составе «Динамо». Также в КХЛ он играл в составе СКА, «Нефтехимика» и ЦСКА. В общей сложности нападающий принял участие в 447 матчах, забросил 69 шайб и сделал 77 результативных передач.

Неподражаемая Лера Кудрявцева вдохновит Игоря Макарова на игру в «Динамо» При поддержке очаровательной жены нападающий точно подпишет с московским клубом полноценный контракт.