Стали известны составы московского ЦСКА и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщают клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 сентября, начало игры — в 19:30 мск. Не попал в заявку «армейского» клуба шведский голкипер Ларс Юханссон.
ЦСКА:
Сорокин (Корепанов);
Робинсон — Дальбек, Капризов — Вей — Григоренко;
Науменков — Пашнин, Слепышев — Попов — Калинин;
Нестеров — Романов, Окулов — Шалунов — Хансен;
Марченко, Скотт — Светлаков — Телегин.
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Йокипакка — Воробьёв, Подшендялов — Росен — Бочаров;
Овитю — Мусин, Шмелёв — Коллинз — Архипов;
Александров — Погоришный, Полунин — Точицкий — Старков;
Зборовский, Акмальдинов, Рахимуллин — Томилин — Капустин.
ЦСКА — ХК «Сочи»: Ларс Юханссон не попал в заявку «армейцев»