ЦСКА — ХК «Сочи»: Ларс Юханссон не попал в заявку «армейцев»

Стали известны составы московского ЦСКА и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщают клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 сентября, начало игры — в 19:30 мск. Не попал в заявку «армейского» клуба шведский голкипер Ларс Юханссон.



ЦСКА:



Сорокин (Корепанов);

Робинсон — Дальбек, Капризов — Вей — Григоренко;

Науменков — Пашнин, Слепышев — Попов — Калинин;

Нестеров — Романов, Окулов — Шалунов — Хансен;

Марченко, Скотт — Светлаков — Телегин.



«Сочи»:



Барулин (Шикин);

Йокипакка — Воробьёв, Подшендялов — Росен — Бочаров;

Овитю — Мусин, Шмелёв — Коллинз — Архипов;

Александров — Погоришный, Полунин — Точицкий — Старков;

Зборовский, Акмальдинов, Рахимуллин — Томилин — Капустин.