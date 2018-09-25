«Металлург» на домашнем льду сломил сопротивление «Северстали»

В Магнитогорске местный «Металлург» одержал победу над череповецкой «Северсталью», матч завершился со счётом 2:1. Подопечные Александра Гулявцева проиграли четвёртый матч из пяти последних.



Счёт на 4-й минуте встречи открыл нападающий команды хозяев Владислав Калетник. Через десять минут «Северсталь» восстановила равновесие на табло, точный бросок записал на свой счёт Картер Эштон. Во втором периоде заброшенная шайба Андрея Чибисова вновь вывела «Металлург» вперёд, став в результате победной — 2:1.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.