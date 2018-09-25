Калетник: «Металлург» сделал всё по плану, нужно лезть на пятак

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Владислав Калетник поделился впечатлениями от матча с череповецкой «Северсталью» (2:1).



«Хороший матч, интересная игра – много моментов в атаке, здорово сыграли в обороне, старались выполнить тренерскую установку. Всё по плану, и получилось так, как мы хотели. Сейчас все команды примерно равны, все хорошо действуют в защите, нужно лезть на пятак — это даёт результат.



Эмоции от первого гола в сезоне? Ну какие? Будем продолжать работать и стараться выигрывать как можно больше.



Сложно ли находить игру в новых звеньях? У нас в команде все хорошие игроки собраны, так что кого с кем ни поставь – команда работает на одном уровне, выполняет установку тренерского штаба», — цитирует Калетника официальный сайт клуба.

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