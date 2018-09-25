«Монреаль» выставил на драфт отказов Валиева и ещё четверых игроков

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» отправил на драфт отказов пятерых хоккеистов, информирует официальный сайт команды. В списке отказов оказались Хантер Шинкарук, Майкл МакКаррон, Байрон Фроз, Бретт Лерно и российский защитник Ринат Валиев.



Напомним, летом Валиев подписал новый однолетний контракт с командой. За основную команду «Монреаля» в сезоне-2017/18 Валиев сыграл два матча, не отметившись результативными баллами. Напомним, права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге принадлежат казанскому «Ак Барсу».



Ранее агент игрока Дэн Мильштейн сообщал, что вероятность возвращения игрока в КХЛ в нынешнем сезоне минимальна.



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19