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«Монреаль» выставил на драфт отказов Валиева и ещё четверых игроков

«Монреаль» выставил на драфт отказов Валиева и ещё четверых игроков
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» отправил на драфт отказов пятерых хоккеистов, информирует официальный сайт команды. В списке отказов оказались Хантер Шинкарук, Майкл МакКаррон, Байрон Фроз, Бретт Лерно и российский защитник Ринат Валиев.

Напомним, летом Валиев подписал новый однолетний контракт с командой. За основную команду «Монреаля» в сезоне-2017/18 Валиев сыграл два матча, не отметившись результативными баллами. Напомним, права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге принадлежат казанскому «Ак Барсу».

Ранее агент игрока Дэн Мильштейн сообщал, что вероятность возвращения игрока в КХЛ в нынешнем сезоне минимальна.

Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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