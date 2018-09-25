Яндач: за 20 дней сентября было 10 матчей, игроки «Металлурга» устали

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги встречи с «Северсталью» (2:1).



«Могу сказать, обычно мы играем так: либо победа в один гол, либо проигрыш в одну шайбу. Хорошо, что выиграли. Сегодня было видно, что движение по сравнению с предыдущими матчами стало лучше, потому что в этом сентябре за 20 дней было 10 игр. Думаю, ребята уже устали в последней игре. Сегодня было лучше, мне понравилось движение. Тяжело забиваем. Рад, что набрали два очка. Надо больше забивать, надо, чтобы команда лучше играла в зоне атаки, на пятачке.



Оба гола забили с пятачка? Да, такие моменты получились. Все команды сейчас хороши в обороне, так что нужно больше таких моментов создавать. Мы лучше держим шайбу в зоне атаки, когда защитники открываются на броски, надо, чтобы на пятачке кто-то был. Когда вратарь видит шайбу, никакой сложности для соперника в этом нет», — цитирует Яндача официальный сайт клуба.

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