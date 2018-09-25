Гулявцев: дали Фурху перезагрузку, ему нужно было отдохнуть

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев после матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2) рассказал, почему оставил в запасе голкипера Доминика Фурха.



«По сегодняшнему матчу хочу поблагодарить команду за работу. Старались, бились, воевали, но для нашей команды одного гола мало для победы. Плохо подчищали. С одним голом тяжело выиграть.



У нас играл второй вратарь? Доминик сыграл все матчи с начала сезона. Не скажу, что неудачно, но все равно надо было отдохнуть, тем более что нам нужно рассчитывать на второго вратаря. Тем более он вышел после травмы и отыграл сегодня здорово. Мы дали небольшую перезагрузку Фурху», — приводит слова Гулявцева официальный сайт команды из Магнитогорска.

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