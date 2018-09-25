Мартемьянов: рад, что умеющие играть в хоккей люди выполняют и черновую работу

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с ярославским «Локомотивом», в котором его команда переиграла соперника со счётом 5:4 ОТ.



«Хотел бы отдать должное команде соперника, очень прилично была выстроена оборона, креативная атака. Два периода можем записать в пассив нашей команде, в актив только третий период. Молодцы, парни, собрались, стали меньше ошибаться и быстрее контратаковать. Мы думали, что физически не очень хорошо выглядим, но третий период показал, что всё нормально.



За счет чего прибавили? Команда сплачивается в трудный период, есть характер. Радует, что люди, которые умеют играть в хоккей, выполняют ещё и черновую работу, проявляют самоотверженность и бьются. Даже если не идет игра так, как они задумали, не опускают рук.



Пауза сбила команде дыхание? Есть специфическая работа в такие перерывы, где-то, может быть, не хватает той свежести, легкости. Но в современном хоккее при таком графике какая легкость? Нужно работать, тогда будет и результат. И игра будет только через работу.



Лучшая команда по игре в третьих периодах? Плана такого нет, стечение обстоятельств. План есть — играть всю игру на хорошем уровне. Значит, пока класса еще не хватает. Будем работать над стабильностью и более четко выполнять игровое задание. Играть на победу – самый главный план. Если так будет до конца сезона – слава богу. Четыре шайбы пропустили, многовато, проиграли пятак. Соперник у нас на пятаке доминировал», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» отыгрался с 1:4 в матче с «Локомотивом», одержав 10-ю победу