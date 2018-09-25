Квартальнов: «Локомотиву» не хватает стабильности, молодёжь учится на ошибках

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (4:5 ОТ).



«Можно говорить о сорока минутах хорошей работы, но игра складывается из шестидесяти минут, и здесь нас, конечно, обыграли. Мы немного отошли и закрылись, не смогли перестроиться, к сожалению. И по праву проиграли.



Хорошее физическое состояние команды? В третьем периоде сдали, значит, выглядим не совсем хорошо.



Чего не хватает? Стабильности. Надо просто продолжать работать, и всё будет. Выходить, работать, играть, анализировать. И молодежь чтобы училась на таких ошибках. Если вы знаете другой рецепт, то подскажите, мы послушаем», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» отыгрался с 1:4 в матче с «Локомотивом», одержав 10-ю победу