Миловзоров: «Автомобилист» не думает о серии побед, выиграли и забыли

Нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров поделился эмоциями от победы в матче с «Локомотивом» (5:4 ОТ).



«В третьем периоде терять нам было нечего, получилось забить три шайбы. Просто постарались. Мы играли дома с невероятной поддержкой, просто старались бежать и оказывать давление. Забили одну, поверили в свои силы, ну и повезло по большей части, конечно.



Откуда силы в третьих периодах? Мы не обращаем внимания на третьи периоды отдельно. А вообще, летние сборы, возможно, отсюда. Возможно, что правильно выполняем тренерское задание. Или всё вместе дает такой результат.



Серия побед? Мы не думаем об этом, идем от матча к матчу, выиграли, забыли, дальше идем к новому сопернику. Нет времени думать, игра за игрой, уже десять туров прошло, но основная борьба впереди, надо двигаться дальше», — отметил Миловзоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.

«Автомобилист» отыгрался с 1:4 в матче с «Локомотивом», одержав 10-ю победу