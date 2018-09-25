Крайдер: у «Рейнджерс» были трудные времена, а я ходил с улыбкой на лице

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер рассказал, как тяжело давалась ему игра во время лечения эмболии лёгких.



«Другие левые крайние — Михаэль Грабнер и Рик Нэш — говорили: „Чувак, тебе надо проводить более долгие смены, ты уходишь слишком рано“. Но я не мог. У меня просто не получалось дышать.



С ума сойти, на что способны два работающих легких. Команда преодолевала трудные времена, а я ходил с улыбкой на лице: «Блин, это круто, я играю в НХЛ и живу мечтой. Да, я хочу выигрывать, но у меня есть дар». Мне удалось выбраться из ямы и увидеть, как прекрасен мир.



Шансы в НХЛ создаются, когда ты вынуждаешь соперника терять шайбу. А если ты не в форме и не можешь дышать, делать это довольно сложно. Я стал превосходить соперников в скорости, что стало большим подспорьем. Мы стали чаще владеть шайбой и создавать больше моментов“, — цитирует Крайдера официальный сайт лиги.