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«Спартак» одолел «Слован» в гостях, победа стала третьей подряд

«Спартак» одолел «Слован» в гостях, победа стала третьей подряд
Хоккей / КХЛ

В Братиславе местный «Слован» потерпел поражение в матче с московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Вадима Епанчинцева одержали третью победу подряд, «орлы» выиграли только одну встречу из пяти последних.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте встречи, точный бросок записал в свой актив нападающий «Спартака» Ярослав Косов. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, их авторами стали Илья Зубов и Марио Грман. В третьей 20-минутке «Спартак» увеличил преимущество благодаря голу Бена Максвелла. Точку во встрече поставил гол Александра Хохлачёва в пустые ворота соперника.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2018, вторник. 19:30 МСК
Слован
Братислава
1 : 4
0:1, 1:1, 0:2
Спартак
Москва
0:1 – Косов (Талалуев, Шашков) – 15:23 (5x5), 0:2 – Зубов (Кутейкин) – 29:04 (5x4), 1:2 – Грман (Вирта) – 39:01 (5x5), 1:3 – Максвелл (Лещенко, Хохлачёв) – 43:48 (5x5), 1:4 – Хохлачёв (Даугавиньш) – 58:27 (5x5)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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