«Спартак» одолел «Слован» в гостях, победа стала третьей подряд

В Братиславе местный «Слован» потерпел поражение в матче с московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Вадима Епанчинцева одержали третью победу подряд, «орлы» выиграли только одну встречу из пяти последних.



Счёт в матче был открыт на 16-й минуте встречи, точный бросок записал в свой актив нападающий «Спартака» Ярослав Косов. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, их авторами стали Илья Зубов и Марио Грман. В третьей 20-минутке «Спартак» увеличил преимущество благодаря голу Бена Максвелла. Точку во встрече поставил гол Александра Хохлачёва в пустые ворота соперника.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.