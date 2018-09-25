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Дубль Виделля принёс рижскому «Динамо» победу в матче с «Йокеритом»

Дубль Виделля принёс рижскому «Динамо» победу в матче с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» на домашней арене оказалось сильнее финского «Йокерита», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ. Финский клуб потерпел второе поражение подряд.

Первая шайба в матче была заброшена только на 39-й минуте, её автором стал нападающий латвийского клуба Линус Виделль. В третьем периоде подопечные Лаури Марьямяки сумели отыграться, точный бросок записал в свой актив Алекс Грант. Матч добрался до овертайма, в котором второй гол Виделля принёс победу латвийской команде.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2018, вторник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Виделль (Майоне) – 38:31 (4x4), 1:1 – Грант (Йормакка) – 50:28 (5x5), 2:1 – Виделль – 62:34 (3x3)

Посмотреть видео с опасными моментами и заброшенными шайбами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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