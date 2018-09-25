Дубль Виделля принёс рижскому «Динамо» победу в матче с «Йокеритом»

Рижское «Динамо» на домашней арене оказалось сильнее финского «Йокерита», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ. Финский клуб потерпел второе поражение подряд.



Первая шайба в матче была заброшена только на 39-й минуте, её автором стал нападающий латвийского клуба Линус Виделль. В третьем периоде подопечные Лаури Марьямяки сумели отыграться, точный бросок записал в свой актив Алекс Грант. Матч добрался до овертайма, в котором второй гол Виделля принёс победу латвийской команде.

Посмотреть видео с опасными моментами и заброшенными шайбами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

